Elecciones Regionales y Municipales: conoce a Manuel Montoya, candidato a la alcaldía de Trujillo

Manuel Montoya es un abogado que postula a la alcaldía de Trujillo por el partido Avanza País en estas Elecciones Regionales y Municipales 2022. En esta nota, conocerás cuáles son sus propuestas para la provincia liberteña y qué piensa de sus competidores.

Montoya fue regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo en el período 2015 – 2018 y después fue decano del Colegio de Abogados de La Libertad. Además, tiene una maestría en Ciencias Penales en la Universidad Privada Antenor Orrego.

Se considera así mismo como un profesional conocedor de la ley, de la problemática de Trujillo y capaz de impulsar una gestión humana y establecer una comunicación horizontal con los vecinos de la provincia. Ahora veamos sus principales propuestas.

Propuestas de Manuel Montoya

La creación de escombreras municipales, debido a la problemática de la acumulación de desmonte y de basura.

La creación de la casa del artista.

La inclusión de personas con discapacidad en los espacios públicos y promoción de su inserción en el mercado laboral en cumplimiento de una ley vigente.

La modernización de la Concha Acústica con servicios higiénicos y camerinos.

La creación de más paraderos en Trujillo.

Critica a Arturo Fernández y Carlos Calderón

Para Montoya, varios de sus competidores están captando votos a base de mentiras, por ejemplo, mencionó el caso de Arturo Fernández, quien ofreció construir un parque acuático en el terreno del Club de La Libertad.

“Es mentira, en ese (terreno), tenemos un problema que está en litigio varios años, va a demorar cinco o seis años y están conquistando votos así, no es justo, me da coraje, me da tanta rabia y yo le he puesto cariño a esto y quiero que Trujillo cambie”, protestó.

Asimismo, cuestionó que su contendor político, el candidato de Renovación Popular, Carlos Calderón, proponga replicar el modelo exitoso de la costa verde para las playas de Trujillo cuando considera que primero se deben recuperar varios espacios públicos.

“Otro candidato que promete hacer una costa verde, o sea es mentira, Trujillo tiene que recuperar espacios, tenemos un complejo Chicago cerrado, tenemos un complejo Rinconada cerrado, Trujillo tiene que curarse de esta enfermedad que tiene tantos años y tenemos que hacer prevalecer una gestión humana”, destacó.

¿Quiénes son los candidatos a la alcaldía de Trujillo?

Manuel Montoya compite con Verónica Torres de Fortaleza, José Ruíz de Alianza para el Progreso, Arturo Fernández de Somos Perú, Martín Sifuentes del movimiento regional Trabajo más Trabajo, Víctor Hugo del Carpio del movimiento Súmate, Jorge Salvador Villacorta de Fuerza Popular y Carlos Calderón de Renovación Popular.

Asimismo, Isidro Pretell de Frente Esperanza, Roger Taboada de Perú Libre, Yvo Hora Ordinola del movimiento Bicentenario, Elsa Cabrera de Nueva Libertad y Hugo Quevedo de Acción Popular.