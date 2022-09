Elecciones Municipales 2022: el tenso momento entre Daniel Urresti y Rafael López Aliaga

Un nuevo incidente entre Daniel Urresti y Rafael López Aliaga, ambos candidatos municipales a Lima, generó un tenso momento dentro de las instalaciones de Latina Televisión, previo al debate municipal. El hecho ocurrió cuando el líder de Renovación Popular evitó saludar al exministro del Interior, lo cual provocó un cruce de palabras.

En efecto, Daniel Urresti aprovechó las cámaras para acercarse a López Aliaga y alegar que este no lo saludó cuando pasó por su lado. Seguidamente, intentó darle la mano, pero la misma le fue esquiva. Fue entonces cuando el empresario decidió tildarlo de “payaso” por este comportamiento.

“¡Hey! Tampoco me has saludado, buenas noches. Querido Rafael, buenas noches, es de caballero saludar”, al no encontrar respuesta alguna, el candidato de Podemos Perú decidió retirarse, pero segundos después retornó a seguir recriminado a López Aliaga, señalando que no le hicieron caso por su color de piel.

Por su parte, Rafael López Aliaga consideró que el excongresista de Podemos Perú solo quiso armar un espectáculo tras lo expuesto. Sin embargo, sí decidió extender la mano a sus adversarios políticos George Forsyth y Omar Chahade.

¿Cuándo serán las Elecciones Regionales y Municipales 2022?

Tras el debate electoral que transmitirá Latina, los limeños tendrán tres semanas para elegir al candidato de su preferencia, pues las Elecciones Municipales y Regionales 2022 se llevarán a cabo este domingo 2 de octubre.

Según el más reciente simulacro de votación de Datum Internacional, un 15.9% de limeños piensa votar en blanco, mientras que un 6.7% viciaría su voto. Por ello, el debate de este domingo 11 podría definir las preferencias de este importante porcentaje de ciudadanos capitalinos.