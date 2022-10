Elecciones 2022 EN VIVO: Sigue la transmisión del minuto a minuto de los comicios en Lima y provincia

La fiesta electoral que se desarrolla este domingo 2 de octubre dará a conocer a los nuevos 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1694 alcaldes municipales. Para ello, las mesas de sufragio abrirán desde las 7 am a 5pm en todo el territorio nacional.

Asimismo, en la siguiente nota te daremos toda la información que debes de conocer para cumplir con tu labor civil. Recuerda si eres miembro de mesa, la ONPE determinó una compensación económica de 120 soles por esta jornada.

09:02 | Pedro Castillo: Hago un llamado a candidatos a respetar los resultados

El jefe de Estado, Pedro Castillo, realizó un llamado a los candidatos regionales y municipales a respetar los resultados finales de este domingo 2 de octubre. Previamente, se apersonó hasta un colegio en Tacabamba, en la región Cajamarca, para emitir su voto.

08:20 | ONPE exhorta a miembros de mesa a cumplir con sus deberes

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, instó a todos los miembros de mesa a acudir a sus centros de votación para cumplir con sus deberes ciudadanos. “Su ausencia o retraso perjudica directamente a los vecinos/as de su comunidad. No nos falles”, escribió la autoridad en su cuenta de Twitter.

06:15 | Conoce los horarios del Metropolitano y Metro de Lima para este domingo

El recorrido del Metropolitano (A, B y C) iniciará este domingo desde las 5 am hasta las 10 pm, seguidamente se ordenó el despliegue de más unidades para abastecer a los usuarios en esta jornada, mientras que el Expreso 4 hace lo propio desde las 6:30 am a 5.30 pm.

En tanto, el Metro de Lima funcionará desde las 5.30 am hasta las 10 pm. No olvides que sea que vayas en cualquiera de estos medios de transporte, el uso de mascarillas todavía es obligatorio en dichos espacios.

“Perú Decide 2022”: Latina Televisión ofrecerá cobertura especial por Elecciones Regionales y Municipales:

Para este domingo 2 de octubre, Latina Televisión ofrecerá una cobertura extraordinaria, con motivo de llevar la más completa información sobre la jornada electoral donde se elegirán a las próximas autoridades regionales y municipales para el periodo 2023-2026.

La jornada periodística de “Perú Decide” arranca desde las 5:00 a.m. con el “Desayuno Electoral”, donde Lorena Álvarez y Martin Ripel acompañarán el desayuno de los candidatos a la alcaldía de Lima y las familias peruanas. A las 7:00 a.m. “Se abren urnas”, Mónica Delta y Pedro Tenorio informarán cómo se instalan las aulas y mesas de votación, junto a los enviados especiales.

Desde muy temprano el equipo de Latina Televisión contará con un gran despliegue humano, más de 400 colaboradores del canal; entre corresponsales, enviados especiales y equipo técnico, desde distintos puntos, cubriendo locales de votación, colegios, universidades y lugares de interés para los ciudadanos, con el fin de acompañar e informar con todo lo que deben saber en esta fiesta electoral.

Programación de Latina para este 2 de octubre:

● 5:00 a.m: Desayuno electoral

● 7:00 a.m: Se abren urnas

● 10:00 a.m: Elige Bien

● 1:00 p.m: Reporte Semanal

● 4:00 p.m: Cierre de ánforas

● 5:00 p.m: Conteo de votos

● 8:00 p.m: Punto Final

● 10:00 p.m: Sin Medias Tintas