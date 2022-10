Elecciones 2022: Daniel Urresti desestima reclamo de Rafael López Aliaga por cédula de votación

Daniel Urresti, aspirante al sillón municipal, cuestionó el reclamo de Rafael López Aliaga, quien denunció que al momento de emitir su voto halló el logo de su partido mal impreso, lo cual, según estimó, podría conllevar al error a sus simpatizantes. Sin embargo, para el exministro del Interior este acto podría considerarse como una publicidad.

“Cómo puedes confiar en un candidato que no cumple con la ley, que se vale de ardides para sacar ventaja, eso no es justo. Él ha mostrado la célula ante las cámaras y está tratando de llamar la atención, o sea, está haciendo campaña en este momento”, advirtió Urresti Elera en diálogo con Latina Noticias.

“Cuando he votado, he chequeado la célula de votación y está perfecta. He llamado al señor del Jurado Nacional de Elecciones y le pregunté si esta cédula es la misma que está distribuida en toda Lima y me respondió que es exactamente igual”, añadió.

Seguidamente, el excongresista consideró que este reclamo es producto de la desesperación del referido candidato, pues según indicó, siendo el mediodía, ellos ya tienen el avance de las votaciones y saben que las cosas no están saliendo como pensaban.

Por último, Daniel Urresti manifestó que no le extrañaría que al final de la jornada electoral, Rafael López Aliaga intentara desestimar este proceso y gritar “fraude”.