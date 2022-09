Elecciones 2022: ¿cuáles son las restricciones para el domingo 2 de octubre?

A breves días de celebrarse las Elecciones Regionales y Municipales, distintos ciudadanos aún se preguntan: ¿cuáles son las restricciones que regirán para el próximo 2 de octubre? Por ello, en la siguiente nota te daremos un repaso de las cosas que puedes hacer y no, para que evites sanciones o caer en algún delito.

Desde las 00:00 horas del lunes 26 de setiembre queda terminantemente prohibido la difusión o publicación de encuestas de intención de voto en los distintos medios de comunicación. Su incumplimiento será sancionado con una multa de entre 10 y 100 unidades impositivas tributarias (UIT), es decir, entre 46,000 y 446,000 soles.

Del mismo modo, dos días antes de la elección, se prohíbe la realización de mítines o reuniones de carácter político. Su vulneración se sanciona con cárcel no menor de tres meses ni mayor de dos años.

Igual sucede con las propagandas políticas que, desde las 00:00 horas del 1 de octubre, quedan suspendidas. Esto incluye la presentación y/o participación de los candidatos en los medios de comunicación, quiere decir: entrevistas, conferencias, debates.

En relación con la ley seca, esta inicia desde las 08:00 horas del sábado 1. Asimismo, queda prohibido el expendio de bebidas alcohólicas hasta las 08:00 horas del lunes 3 de octubre. Quien no acate dicha disposición, será acreedor de una multa no menor de los 2,790 soles y con cárcel no mayor a los seis meses.

Por último, el mismo 2 de octubre, día del sufragio, entre las 07:00 y 17:00 horas no estará permitido las reuniones de electores en un radio menor de 100 metros a los centros de votación.