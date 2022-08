El Porvenir: vecinos piden cierre de establo por proliferación de moscas y enfermedades

Los vecinos del asentamiento humano Luis Alva Castro en el distrito de El Porvenir (Trujillo) pidieron el cierre definitivo de un establo de vacas por la proliferación de moscas y casos de alergia y enfermedades infecciosas.

Una joven madre contó que una de sus hijas tiene ronchas en el cuerpo y convulsiones y que está en tratamiento, por lo que expresó su fastidio de que los dueños del establo no les importe la salud de los niños.

“A ella, la pequeña, no hace mucho casi la pierdo, hace tres días la he llevado de emergencia al hospital y a ellos (los dueños del establo) parece que les importara a menos, prefieren su negocio que la vida de los niños, porque una vaca no me va a devolver una hija y ahorita estoy con tratamiento de ellos, ellos no me van a pagar cada tratamiento que me cuesta”, protestó.

“Primero venimos a Florencia como es más cercano, pero nos hicieron conocimiento de que pertenece a El Porvenir, entonces nos acercamos a El Porvenir y en primera instancia mandé el reiterativo y tampoco, después de mes y medio recién vinieron”, explicó otro vecino sobre la atención de su demanda.

Piden clausura definitiva

Debido a estos reclamos, la Municipalidad Distrital de El Porvenir intervino el establo y los vecinos esperan que disponga la clausura definitiva para erradicar los fétidos olores, la proliferación de insectos y el incremento de casos de alergia e infecciones estomacales.