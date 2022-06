El Porvenir: vecinos exigen en protesta certificados de posesión de terrenos

Decenas de vecinos del distrito de El Porvenir (Trujillo) protestaron frente a la municipalidad para exigir al alcalde Víctor Rebaza que cumpla con su promesa de entregarles certificados de posesión de terrenos.

“El alcalde prometió darnos certificados de posesión y hasta ahora no nos ha dado nada”, reclamó una vecina con una pancarta entre las manos desde la avenida Sánchez Carrión, la cual estuvo repleta de manifestantes.

Al respecto, el alcalde aclaró que su gestión aprobó dos ordenanzas: la visación de los planos y el otorgamiento de certificados de posesión para adquirir los servicios básicos, como luz provisional o definitiva, agua y alcantarillado.

Asimismo, pidió que se entienda bien este punto: “No le vamos a dar (certificados de posesión) a aquellos traficantes de terreno que so pretexto de exigir un certificado tengan corralones de 3000 o 5000 metros que un momento lo invadieron”.

Ordenanza no es clara

El regidor por Trujillo Robert de la Cruz aseguró que la ordenanza promulgada por la Municipalidad Distrital de El Porvenir no es clara y que no ve con buenos ojos que emitan las constancias de posesión este año. Mientras tanto, alrededor de 30 000 vecinos no cuentan con un documento que acredite que merecen vivir en mejores condiciones.