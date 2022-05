El Porvenir: descubren sótano usado para ocultar a personas secuestradas

La Policía Nacional descubrió un sótano ubicado en una casa del distrito El Porvenir que era usado por una organización criminal para ocultar a personas secuestradas y en el que, además, se encontró pasamontañas, medicamentos y muchos enseres.

Este sótano tiene una puerta de metal y está acondicionado con una cama, servicios higiénicos y una cocina. Aún no se sabe a quién pertenece esta propiedad, lo cierto es que la Policía ha preferido no dar más detalles para no complicar las investigaciones en curso.

Durante el allanamiento de esta vivienda, fueron detenidos Luis Felipe Jara Vásquez de 33 años y Ever Joel Gomez Alvarado de 32 años, quienes fueron presentados a los medios de comunicación durante la conferencia de prensa realizada hoy en la División de Investigación Criminal.

En este sótano estuvo retenido Marco Negreiros Castillo, de 22 años, un bachiller en ingeniería industrial quien fue secuestrado el pasado 15 de abril cuando paseaba en un coche con su enamorada.

Cuatro delincuentes que se hicieron pasar como policías, dos de ellos con chaleco y los otros dos de civil, lo subieron a una camioneta y luego exigieron a su familia una recompensa de S/ 1 millón.

10 días después; es decir, el 25 de abril, el joven fue liberado por sus secuestradores y su familia no tuvo que pagar el rescate. La víctima estaba en buenas condiciones de salud y su familia resolvió no hablar más del tema.