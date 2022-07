El Porvenir: delincuentes dejan 4 dinamitas en la puerta de la casa de un empresario

Unos delincuentes dejaron cuatro dinamitas en la puerta de la casa de una familia que tiene un negocio de soldadura en el distrito de El Porvenir de Trujillo. A diferencia de otros casos, no había ninguna carta intimidatoria.

La familia ,conmocionada, al ser la primera vez que les sucede esto, llamó inmediatamente a la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) que, en efecto, comprobó que se trataba de artefactos explosivos dejados en la avenida Pumacahua.

Las dinamitas estaban envueltas en una bolsa negra y metidas entre las rejas, al pie de la puerta metálica. En un principio, se pensó que era simplemente una bolsa negra traída por el viento que se quedó atrapada, pero después de una rápida revisión descubrieron con horror la dimensión del problema.

Testimonio de la familia

“A las 10:14 de la mañana que yo me levanto, me voy para el mercado, regreso del mercado y sigo viendo la bolsa, no me convencía que era la bolsa, yo lo agarro y dejo en la basura pensando que era basura y cuando veo que tenía forma de salchicha con corriente, voy a tocar a un vecino de la combi, el señor lo revisa, abre un poquito y se da cuenta”, declaró la propietaria de la casa.

La UDEX llevó las dinamitas a un lugar descampado y las hizo detonar. La familia ha puesto la denuncia a la comisaría de El Porvenir. Con este caso ya suman 40 los casos de extorsión con artefacto explosivo en Trujillo.