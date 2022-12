“El Milagro”, la comunidad que sobrevivió a la hambruna gracias a la crianza del “paco”

Comunidades nativas que quedaron aisladas durante la pandemia sobrevivieron gracias a la agricultura y la crianza de “pacos”. Esta es la historia de la comunidad “El Milagro”, en Junín.

Héctor Luna Jacobo es la máxima autoridad de “El Milagro”, una comunidad nativa que se encuentra a 45 minutos en auto del centro de Satipo en el departamento de Junín. Durante la pandemia, la comunidad quedó aislada junto a otras nueve que conforman la Confederación del Valle Maranquiari de Satipo.

“A pesar de que estábamos aquí en la chacra, no podíamos llevar nuestro producto“. Expresó Luna Jacobo. El cacao y plátano son sus principales productos, sin embargo, durante la pandemia no los podían comerciar. “No había dinero para llevar y vender“.

Sin posibilidad de generar ingresos, sin acceso a servicios de salud, sin presencia de las autoridades, las más de 30 familias vieron perecer a los suyos. Ante la necesidad, su producción agrícola fue su único alimento.

Ante la crisis que se encuentran viviendo, la comunidad ha puesto sus esperanzas en la crianza del pez amazónico “paco”. A una hora y 15 minutos de su hogar, se encuentra la posa donde se dedican a cuidar a más de 140 ejemplares de estos peces.

LA ONU INTERVIENE PARA AYUDAR A COMUNIDADES NATIVAS

La comunidad está recibiendo ayuda de un equipo de la Organización de las Naciones Unidas, para la alimentación y la agricultura, y también del fondo del gobierno canadiense. Estos recursos hacen posible la capacitación y dotación de insumos para la crianza de los peces tropicales.