Ecuador: comerciantes informales peruanos fueron brutalmente golpeados por agentes municipales

En Ecuador, un padre y su hijo de nacionalidad peruana, que trabajaban como vendedores ambulantes, fueron brutalmente golpeados. Los transeúntes de la zona registraron con sus celulares la extrema violencia aplicada durante el desalojo.

Agentes municipales de la ciudad de Loja en Ecuador, atacaron a Marlon Chunga y su hijo Brandon. Según ellos, los comerciantes informales habían actuado con violencia primero, pero los afectados negaron esa versión.

El padre indicó que fue a colocar la denuncia, pero que habrían hecho caso omiso a pesar de que tiene el rostro desfigurado. “Los municipales quieren lavarse las manos. He ido a poner la denuncia y no me han hecho caso”. expresó Marlon.

Debido a la gravedad de sus heridas, Marlon podría perder la visión. “Su rostro está desfigurado, está horrible. El doctor dice que puede perder la vista. La agresión ha sido brutal peor que un delincuente”.

La familia de los ciudadanos de nacionalidad peruana, quienes son procedentes del asentamiento humano El Indio, en Piura, piden justicia. Por el momento ellos necesitan ayuda económica, la cual puede hacerse al número 939479065.