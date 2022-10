Dueño de casa de Sarratea sigue prófugo: “No me entregaré”

Desde la clandestinidad, Alejandro Sánchez Sánchez asegura que no se entregará a la justicia. El dueño de la casa de Sarratea está prófugo desde que este miércoles las autoridades fueron a su búsqueda para que cumpla una detención preliminar de 10 días. Sin embargo, no lo encontraron.

Este jueves, desde su perfil de Facebook, el amigo cercano de Pedro Castillo asegura que no tiene nada que decir como colaborador eficaz y que no ha cometido delito alguno. “Me entregaría a la justicia sin necesidad de que me busquen”, se lee en la publicación.

“Pero como no soy culpable de nada, no lo haré, no voy a hacerme una autoincriminación, no voy a permitir que estropeen mis derechos”, señala Alejandro Sánchez desde la clandestinidad. “¡Sobre mi cadáver!”, exclama el prófugo de la justicia peruana.

ALEJANDRO SÁNCHEZ TIENE DETENCIÓN PRELIMINAR

Se presume que Sánchez Sánchez escapó por una salida trasera de la casa de Sarratea, ubicada en el distrito de Breña.

“Se dispone detención preliminar judicial por el plazo de 10 días naturales por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública —organización criminal— prevista y sancionada en el artículo 317 del Código Penal”, refiere el documento de la Corte Superior Nacional de Justicia que ordena la detención de Sánchez Sánchez.