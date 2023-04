Dos de cada 10 peruanos padecen depresión: más de 223 mil casos en el país solo en 2022

Informe especial. De forma silenciosa y casi invisible, la depresión iba envolviendo a Jimena a sus 29 años. Ella no sabía que todos estos pensamientos son parte de los síntomas de un problema de salud mental que padecen 2 de cada 10 peruanos por una serie de factores internos y externos.

“Yo antes no quería hacer nada, no me valoraba a mí misma, sentía que no valía para el resto de las personas. Tenía autoestima baja”, refiere la paciente.

De acuerdo con lo señalado por la doctora Kelly Castro, médico psiquiatra del centro de salud mental de San Marcos, parte de esta problemática son los altos índices de pobreza, desempleo y violencia. Todo esto ha ido aumentando tras la pandemia.

La depresión no solo arrastraba a Jimena, sino también a su hermana gemela, Daniela. Sin embargo, después de buscar ayuda y llegar al centro de salud comunitario de la Universidad San Marcos, que recibe alrededor de 100 pacientes al día, llevaron un tratamiento de 2 años que les ha permitido superar casi por completo el cuadro que padecen.

En 2022, se presentaron más de 223 mil casos de depresión en el país. Por ello, es importante conocer cuáles son esos síntomas para nuestro autocuidado o para ayudar a alguien de nuestro entorno.

“No dormimos bien, tenemos sensaciones de tristeza, perdemos energía, ya no disfrutamos de las cosas que antes nos gustaban. Perdemos las ganas de realizar nuestras actividades”, explica la especialista.

Otro problema de salud mental con mayor incidencia en el país es la ansiedad, uno de sus síntomas es la preocupación constante por el futuro. En 2022, se presentaron más de 315 mil casos en el Perú.

En la actualidad, existen 248 centros de salud comunitarios en el país, donde atender estos problemas son gratuitos si se cuenta con el Seguro Integral de Salud (SIS), y una línea gratuita de atención.

Por último, es preciso mencionar que el Minsa cuenta con la línea 113, la cual marcando la opción 5 recibiremos ayuda para nuestra salud mental. La misma funciona los 7 días a la semana.

No obstante, si no cuenta con SIS, en estos centros de salud del Minsa, una consulta psicológica puede costar 4 soles. La terapia psicológica personal tiene un valor de 5 soles, mientras la terapia de pareja 10 soles.