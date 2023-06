Dina Boluarte: Gloria Cano cuestiona el interrogatorio “No respondió por las víctimas de las protestas” 

Gloria Cano, abogada de las víctimas por las protestas contra Dina Boluarte, cuestionó el interrogatorio al que fue sometida la presidenta de la República, indicando que la fiscalía no realizó un adecuado trabajo. “No estoy satisfecha, nosotros creemos que la fiscalía no cumplió con su deber de haber tenido un interrogatorio como debió haber sido y hay muchas preguntas que no se hicieron” señaló.

“Dejó mucho que desear… no hubo repreguntas, incluso ante situaciones muy evidentes de no responder o de ser evasiva… Yo sentí que la declaración solo fue para cumplir una formalidad porque no hubo repreguntas” manifestó en una entrevista para el programa “Buenas Nuevas Malas Nuevas”.

Cano opinó respecto a las declaraciones del abogado de Boluarte, donde intentaría desligarse de las acciones de las fuerzas del orden “Nadie saca helicópteros, nadie saca a las tropas militares, nadie saca armas de guerra si no hay una orden”.

La abogada sostuvo que cuando la Procuraduría y la defensa de las víctimas iban a preguntar sobre la investigación que se le sigue a Boluarte Zegarra, “el abogado intervino señalando que no iban a responder y que iban hacer uso del derecho a guardar silencio”.

El abogado de la presidenta de la República Dina Boluarte, Joseph Campos, desestimó la investigación que sigue la fiscalía, alegando que nunca debió haber existido porque no es probable que presenten pruebas de un presunto “genocidio”, y que si hubiera un segundo interrogatorio se evaluaría la asistencia de la jefa de estado.

“Lo primero que vamos a pedir es la exclusión de la investigación porque no existe posibilidad alguna de establecerse esas dos imputaciones. Podemos ser emocionalmente empáticos con la situación, pero no es posible atribuirle esos delitos a la presidenta. Jurídicamente no tiene sentido esta investigación”, señaló Campos.