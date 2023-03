Dina Boluarte: “Pondremos mano firme contra la corrupción porque el país necesita caminar en orden”

La jefa de Estado, Dina Boluarte, señaló este martes 21 de marzo que su administración pondrá mano firme contra todo signo de corrupción y de mal manejo de la gestión pública. Además, recalcó que en su gobierno “no habrá impunidad alguna contra corruptos y corruptores”.

“Allí donde haya signos de corrupción o de mal manejo de la gestión pública, así sea en las Fuerzas Armadas o en la Policía Nacional, nosotros pondremos mano firme porque el país necesita caminar en orden. Basta de corrupción y del mal manejo del poder para intereses personales y subalternos”, apuntó.

Seguidamente, sostuvo que como candidata, vicepresidenta de la República y como ministra de Estado ha sido transparente y que ahora, como presidenta de la República, seguirá gobernando “con las manos limpias”, junto a sus ministros de Estado.

“No he recibido un solo sol de absolutamente nadie. Hubo personas enviadas al grupo que me acompañaba en las caminatas de la campaña, a quienes hemos tenido que retirar porque supimos que no eran idóneas. Como no pudieron doblegarnos, ahora están pretendiendo involucrarme en actos por los que ellos deben responder”, manifestó.