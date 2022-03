Dina Boluarte: Es momento de olvidar aquellas ideas de vacancia y demás

Luego de que la moción de vacancia no prosperara tras no alcanzar los 87 votos requeridos en el Congreso, la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, consideró que ya es hora de dejar de lado esta figura legal y empezar a trabajar, pues no favorecen al crecimiento económico, político y social del país.

“Creo que es momento de dejar aquellas ideas de vacancia y demás. Está bien que sean oposición, pero queremos una oposición legal con el pueblo peruano, que apueste por el crecimiento del Perú”, precisó la titular del Midis.

Por otro lado, Boluarte Zegarra se dirigió al partido Fuerza Popular y a su lideresa, Keiko Fujimori, y les instó a evitar las confrontaciones a fin de priorizar las acciones necesarias en favor del Perú.

“Quiero decir al partido de la señora Keiko Fujimori que basta de polarizar al país. Hace 15 años que tenemos en el ámbito político al partido fujimorista. Yo no había visto nunca antes tal polarización”, manifestó la autoridad miembro del Ejecutivo.

“El Perú se ha polarizado en los no a Keiko y los que quieren trabajar por el Perú. Al partido de la señora Keiko le digo que hagamos una reflexión y ojalá podamos transar de manera democrática y poder trabajar por el país”, agregó.