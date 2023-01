Dina Boluarte asegura ser víctima del odio y venganza de Pedro Castillo

La presidenta de la República, Dina Boluarte, ofreció este martes 24 de enero una conferencia de prensa antes los medios extranjeros desde Palacio de Gobierno. Desde dicho espacio, hizo un llamo a la tregua nacional con la finalidad de entablar las mesas de diálogo, pero también aseguró ser víctima del odio del golpista Pedro Castillo.

“Llamo a mi querida patria a una tregua nacional para poder entablar las mesas de diálogo y, mejor aún, para poder fijar la agenda por cada región y desarrollar nuestros pueblos”, declaró Boluarte Zegarra en una conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera del Perú (APEP).

“Aquí no hay víctima señor Castillo, aquí lo que hay es un país que se está desangrando producto de su irresponsabilidad. Acá está una mujer víctima de su odio y de su venganza, acá está una mujer al igual que usted provinciana, que también viene de una escuela con paredes de adobe, pero al haber estudiado en esa escuela no me da la prerrogativa de ser corrupta y robarle al pueblo peruano”, acotó.

Seguidamente, la jefa de Estado expresó sus disculpas hacia los alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) por el cuestionado ingreso y accionar de los policías, el pasado 20 de enero, a dicha institución, donde se detuvo a más de 190 personas.

“Quizá la forma no haya sido la adecuada y por ello pido disculpas a los alumnos de la San Marcos y a los que estuvieran dentro de la universidad. No hubo ningún herido. Han sido identificados, llevados a las dependencias policiales y luego han sido liberados. Pero la Policía intervino en resguardo de la propia vida de las personas dentro de la universidad”, apuntó.