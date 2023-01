Dina Boluarte advierte que “no estaba enterada” de la Marcha por la paz

La presidenta de la República, Dina Boluarte, señaló desconocer la organización de la “Marcha por la paz”, la cual días antes, durante un evento oficial en la región Cusco, la respaldó e invitó a la ciudadanía a sumarse. Del mismo modo, indicó que tampoco conoce si el ministro Víctor Rojas estaba al tanto de dicha convocatoria.

“No, no estaba enterada. No sabría qué decir. Me comuniqué con el ministro del interior en ese interés de que estaba viajando a Puno en la búsqueda del diálogo. No nos vamos a cansar en el Ejecutivo de buscar esos espacios. Queremos informar a aquella población que tiene una idea tergiversada de lo que ha pasado con el expresidente, Pedro Castillo y la sucesión constitucional. Hay mucha mala información de algunos líderes”, expresó la mandataria en una entrevista al diario La República.

En otro momento, con relación a las protestas que desencadenaron la muerte de 26 compatriotas y dejó cientos de heridos en distintas regiones del país, Boluarte Zegarra consideró que no se le puede cargar de toda la responsabilidad a su gestión.

“Acá no podemos estar poniéndole toda la responsabilidad al Ejecutivo porque nosotros no hemos dicho ‘oigan, salgan a la calle y tomen aeropuertos; oigan, salgan a la calle e incendien acá o incendien allá’. Tenemos que mirar en la amplitud. Yo creo que la prensa no puede venir a decir “usted, usted, usted”. ¿Y qué hay del otro lado de la violencia? ¿Qué hay de quienes han generado la violencia? Ellos son los responsables”, añadió.

PNP NO PARTICIPARÁ EN MARCHA

Desde la cuenta de la Policía Nacional, se divulgó un pronunciamiento en el que se confirmó que se ha dispuesto que los efectivos se abstengan de promover la participación de la población en la movilización.

“Dada la actual coyuntura política y social del país, así como diversas opiniones difundidas al respecto y con la finalidad de evitar malos entendidos; se ha dispuesto que los miembros de la Policía Nacional del Perú se abstengan de promover la participación activa y organizada de la comunidad en las actividades programadas para el día martes 3 de enero de 2023”, refiere el comunicado.