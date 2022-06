Dimitri Senmache no piensa en la renuncia: “Seguiré trabajando hasta el último minuto”

El titular del Mininter, Dimitri Senmache, descartó este jueves renunciar al cargo tras los cuestionamientos generados en su contra por la fuga del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y otros investigados que permanecen no habidos, todos ellos ligados al jefe de Estado, Pedro castillo.

En esa línea, Senmache Artola remarcó que aceptará la decisión que tome el Pleno del Congreso, donde el día de hoy se debatirá una moción de censura contra él. La iniciativa cuenta con el respaldo de Renovación Popular, Avanza País y Perú Libre; no obstante, deberán alcanzar un mínimo 66 votos para retirarlo del cargo.

“A toda la ciudadanía indicarle que seguiré trabajando hasta el último minuto, con la confianza de nuestro señor presidente Pedro Castillo. Tengo claro que la decisión que tome el Congreso se enmarca en las funciones y potestades que este tiene y aceptaré cualquier decisión que el Legislativo tome en mayoría”, señaló ante RPP.

“Por mi parte sé que he realizado mis funciones en el marco de ley y respetando todos los derechos de los ciudadanos. Por ello seguiré trabajando con la frente en alto, sabiendo que jamás he blindado a ninguna persona que busque escapar de los brazos de la justicia y nunca he mal utilizado recurso alguno del Estado”, añadió.

Cabe mencionar que en la víspera, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, aseveró que su colega cuenta con todo el respaldo del Gabinete Ministerial y no ha expresado ninguna intención de dimitir al cargo. Asimismo, consideró que las imputaciones ante Senmache son solo de corte político y que “no se tiene los elementos suficientes para instrumentalizar una censura”.