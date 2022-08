Diego Bertie: actores lamentan la inesperada partida del artista de 54 años

La mañana de este viernes se dio a conocer la repentina partida del actor, cantante y compositor Diego Bertie, el cual generó una serie de reacciones de dolor y tristeza entre numerosas figuras que compartieron su vida y sus espacios artísticos con la popular figura de 54 años.

Uno de los primeros actores en sumarse al colectivo de mensajes de consuelo fue Christian Meier al señalar que se hizo actor gracias a Diego, demostrando así la gran admiración personal y profesional que tenía hacia él.

“De chico quería ser actor por ti. Soy actor por ti. Siempre te quise, siempre te admiré. Demasiado pronto Diego. ‘Contigo no existe final, solo un largo camino que andar…’”, escribió en su red social.

Demasiado pronto Diego.



"Contigo no existe final, sólo un largo camino que andar…"

Karina Calmet, con quien tuvo un rol importante en “Al fondo hay sitio” se pronunció vía Twitter e indicó que fue “gratificante trabajar contigo, amigo querido”; dándole así un último adiós al actor.



Paul Martin, con quien compartió roles en ‘Natacha’, recordó al también cantante con unas sentidas líneas. “Estoy shockeado, estaba volando al Cusco y apenas me bajé del avión, encontré muchos mensajes que me informaban de este hecho y es una noticia que no se termina de procesar. Es terrible”.

Por otro lado, Sonia Oquendo, se mostró muy afectada con la muerte de Diego, tras enterarse de la noticia ahora que se encuentra en Europa. “Estoy en shock, abrumada. La noticia me ha afectado tremendamente. Estoy recordando las escenas compartidas con él”, señaló la primera actriz peruana.