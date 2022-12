Dictan siete días de detención preliminar contra Pedro Castillo

El Poder Judicial ordenó este jueves 8 de diciembre la medida de detención preliminar por el plazo de siete días en contra del expresidente Pedro Castillo. En la resolución, además, dispone que el plazo de detención judicial es vigente del 7 al 13 de diciembre de 2022.

“Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo de juez Juan Carlos Checkley, dispone siete días de detención preliminar contra el expresidente Pedro Castillo, investigado por el delito de rebelión (alternativamente conspiración)”, informó a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, se ratifica el pedido efectuado por el Ministerio Público para que se disponga la detención preliminar por la presunta comisión del delito contra el Congreso de la República, Poder Judicial y orden constitucional, en la modalidad de rebelión, en agravio del Estado.

De igual manera, se la añade la comisión del delito de conspiración en agravio del Estado, ambos ilícitos están previstos y sancionados en los artículos 346 y 349 del Código Penal.

Por su parte, el fiscal adjunto supremo Marco Huamán, quien sustentó la posición de la Fiscalía, señaló que la detención de Castillo Terrones fue en flagrancia y ejecutada por la Policía Nacional tras abandonar Palacio de Gobierno.

¿CUÁNTOS AÑOS PODRÍA IR A PRISIÓN DE SER CONDENADO POR EL DELITO DE REBELIÓN?

De ser hallado culpable bajo esta figura, podría ser reprimido con pena privativa de la libertad hasta por 20 años, informó la abogada penalista Romy Chang a Latina Noticias. En ese marco, recordó que la Fiscalía solo tiene 48 horas para determinar qué imputación se le interpondrá y qué ruta seguirán para procesarlo.

Aunque para esta segunda lo más probable es que le pidan permiso al Congreso de la República para que le levante la inmunidad. Posteriormente a esto, el Poder Judicial tendrá dos caminos: ir por la detención preliminar o prisión preventiva.

“Una pena la opción que eligió. Claramente, al quebrar el orden constitucional no solo se configuran infracciones a la constitución, sino también supuestos en flagrancia; hablamos en específico del delito de rebelión, que son de 10 a 20 años de cárcel. El intento también se sanciona, pero él no fue más allá porque no tenía el respaldo”, comentó la especialista la noche del miércoles.

Sobre las acciones que está realizando la Fiscalía, se sabe que ha allanado el Mincetur y el Ministerio de la Producción. También lo han hecho en otras sedes que tenían como titulares a personas allegadas a Pedro Castillo.