Despiden a funcionario que impulsó contratación de su yerno y sobrino bajo su dirección

Luego de que un reportaje de Punto Final revelara que Oscar Díaz Mendoza, director general de Pesca Artesanal del Ministerio de la Producción, impulsó la contratación de su yerno y sobrino bajo su dirección, dicha cartera decidió separarlo del cargo.

A menos de 24 horas de haberse emitido el informe, el Ministerio de Producción utilizó sus redes sociales para comunicar que dejó sin efecto el vínculo laboral de Díaz Mendoza con la institución.

Asimismo, Produce hizo lo propio con los familiares del exfuncionario, pues dispuso la inmediata rescisión de las órdenes de servicios de Jesús Eduardo Herrera Gonzales y Damián Alejandro Llanos Vergara, al no contar ya con la necesidad del citado servicio.

#Comunicado | El Ministerio de la Producción cumple con informar a la opinión pública lo siguiente. pic.twitter.com/R3OaWmJ9ev — Ministerio de la Producción (@MINPRODUCCION) April 19, 2022

Cabe mencionar que Díaz Mendoza alegó desconocer el vínculo que tiene Damián Llanos con su hija, pese a que una publicación de Facebook muestra que estuvo presente en el matrimonio de ambos.

“Qué sorpresa. No vaya a ser una foto trucada. Me está dando la sorpresa, no estaba enterado de esto. Yo le he dicho: ‘Se habrán casado en secreto’. La verdad, no sé cuál es el afán persecutorio de todo esto”, respondió el exdirector a Punto Final.