Deslizamiento en Huaral: comuneros mueven escombros sin maquinaria para buscar a desaparecidos

Las personas que viven en La Perla, buscan a quienes desaparecieron durante el deslizamiento del jueves 13 de abril. Lamentablemente no cuentan con la ayuda necesaria para agilizar el trabajo.

La señora Juana busca desesperadamente a su hija Carmen, quien tiene más de 30 años y tres hijos. Según la madre, ella se encuentra bajo los escombros y la tierra que trajo el fenómeno natural, que incluso ha cubierto un colegio.

Juana contó que, cuando ocurrió el desastre, no se había enterado. “A la una de la tarde ha llegado mi yerno hasta la chacra a traerme de arriba” comentó. “Tiene que ponerte fuerte porque ha ocurrido una desgracia“, le dijo su yerno antes de decirle el lamentable suceso.

COMUNEROS NO CUENTAN CON AYUDA

Un grupo de comuneros de zonas aledañas se han sumado a los esfuerzos de búsqueda con palas y picos, pero que no cuentan con la maquinaria necesaria. El expresidente de la comunidad de La Perla, señaló que el alcalde provincial fue al lugar, quien le ofreció máquinas para llevar a cabo las labores de rescate, pero que se “dieron con la sorpresa que no hay máquinas, no hay volquete, no hay nada”.

Expresidente de la Comunidad de la Perla, pide a la Gobernadora de Lima Provincias, Rosa Vásquez Cuadrado que se comunique “con el alcalde distrital y con el presidente de la comunidad“. Él expone el problema que presentan al no tener la ayuda para buscar a los desaparecidos.