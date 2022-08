Designan a José Gavidia como representante del Perú ante Organización Marítima Internacional

El Gobierno de Pedro Castillo le otorgó un cargo en Londres al exministro de Defensa, José Luis Gavidia, quien hace poco renunció como titular del sector por una investigación de la Fiscalía sobre presunto delito de peculado.

Gavidia ahora será el representante alterno permanente del Perú ante la Organización Marítima Internacional en la ciudad de Londres, Reino Unido, y asumirá desde el 01 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2024.

Según la resolución suprema del diario oficial El Peruano, la cual lleva la rúbrica de Pedro Castillo y el ministro de Relaciones Exteriores, el Estado es miembro de la Organización Marítima Internacional (OMI) desde 1968 y su participación tiene como objetivo proteger la seguridad marítima, hacer promoción y desarrollo de inversiones marítimas y portuarias en beneficio de las exportaciones peruanas.

¿De qué se le investiga a José Gavidia?

Punto final destapó en un reportaje el caso de José Luis Gavidia. La Unidad de Investigación tuvo acceso a la lista de pasajeros a los vuelos oficiales de los ministros de Estado y uno llamó poderosamente la atención.

El lunes 14 de marzo José Luis Gavidia inauguró el año escolar en un colegio de Huánuco y la actividad duró tres horas, pero él permaneció en la ciudad tres días y tres noches acompañado de sus hijas de 11, 15 y 31 años; es decir, convirtió una actividad oficial en un paseo familiar.

Al respecto, el abogado penalista Fernando Silva dijo que las hijas de Gavidia no tenían ninguna función oficial en ese traslado en avión que tenía un objetivo específico y el ministro también.

En su defensa, Gavidia expuso lo siguiente: “Voy a ir a dónde me citen. Yo estoy llano a asumir las responsabilidades que se tipifiquen sin ningún problema. Si realmente he cometido una falta o delito, tendré que asumir las responsabilidades. Lo único que les he pedido a los fiscales es llegar a la verdad, porque mis hijas sufren y no es justo que para trabajar llevar el dolor a la familia”, indicó a la prensa.