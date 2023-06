¿Cuándo debutaría Lionel Messi con Inter Miami?

Lionel Messi llega a Inter de Miami y millones de fanáticos se preguntan: ¿Cuándo debuta el exBarcelona y PSG en la Major League Soccer (MLS)? Tras anunciar su salida del cuadro parisino, ‘La pulga’ logró definir su futuro en cuestión de días y ahora, solo dependerá cuándo estampará la firma y será parte del club de David Beckham.

Cabe precisar el inicio de la temporada arrancará este próximo 10 de junio y en teoría, Messi debería debutar ante New England Revolution. Sin embargo, esto no se podrá llevar a cabo dado que aún no pisa suelo norteamericano.

Asimismo, te presentamos el calendario de partidos de Inter Miami para esta nueva temporada en la MLS 2023.

CALENDARIO DE PARTIDOS DE INTER MIAMI CON LIONEL MESSI

10 de junio, New England Revolution vs. Inter Miami

24 de junio, Philadelphia Union vs. Inter Miami

1 de julio, Inter Miami vs. Austin FC

4 de julio, Inter Miami vs. Columbus Crew

8 de julio, DC United vs. Inter Miami

15 de julio, St.Louis vs. Inter Miami

21 de julio, Cruz Azul vs. Inter Miami, Leagues Cup

25 de julio, Inter Miami vs. Atlanta United, Leagues Cup

20 de agosto, Inter Miami vs.Charlotte

26 de agosto, New York RB vs. Inter Miami

30 de agosto, Inter Miami vs. Nasville SC

3 de septiembre, LAFC vs. Inter Miami

9 de septiembre, Inter Miami vs. Sporting Kansas City

16 de septiembre, Atlanta United vs. Inter Miami

20 de septiembre, Inter Miami vs. Toronto FC

24 de septiembre, Orlando City vs. Inter Miami

30 de septiembre, Inter Miami vs. New York City FC

4 de octubre, Chicago Fire vs. Inter Miami

7 de octubre, Inter Miami vs. Cincinnati FC

21 de octubre, Charlotte vs. Inter Miami

DÓNDE Y EN QUÉ CANALES VER LOS PARTIDOS DE LIONEL MESSI CON INTER MIAMI POR LA MLS

Todos los partidos de la MLS se podrán ver única y exclusivamente a través de los canales de Apple TV+ y MLS Season Pass. Como es de conocimiento, estas señales esta señal en vivo tiene un acuerdo multianual de derechos de transmisión por los próximo 10 años.

CUÁNTO CUESTA SUSCRIBIRSE A APPLE TV – PRECIOS

Si no estás suscrito a Apple TV, tienes la opción de pagar un saldo de 14.99 dólares al mes o 99 dólares al año. Por otra parte, la plataforma de streaming también podrás disfrutarla desde PlayStation y XBOX.