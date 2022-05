De las drogas al arte: la conmovedora historia de un exconvicto que pinta murales

Nicolas Caipo no solo busca el perdón de Dios y de las personas que alguna vez hizo daño con sus malos actos cuando estaba entregado al mundo de las drogas y de la delincuencia.

Ahora que ha experimentado una profunda metamorfosis busca cambiarle el rostro a su barrio de Víctor Larco y ,por ello, pinta murales con frases positivas y religiosas para hacer reflexionar a los jóvenes sobre las drogas y los delitos.

Nicolás trabaja actualmente en el mercado La Hermelinda en Trujillo y cuando era más joven estuvo recluido en el penal El Milagro. Sus vecinos y su familia están sorprendidos y a la vez contentos por su cambio.

“Al ver tan descuidado a mi barrio, tantos jóvenes perdidos en la delincuencia, como yo alguna vez estuve es cuando me vino la idea de poder pintar imágenes llamativas justamente para que reflexionen sobre sus actos y ellos puedan cambiar mediante Dios, porque solo no podemos”, dijo.

“Vi las paredes abandonadas, vi a jóvenes que se perdieron igual que yo, vi el parque abandonado, y me dije ¿qué estoy haciendo? Verlos así a ellos me transmitió una gran tristeza. No, me dije, mejor voy a tratar de cambiar, de mejorar mi barrio”, agregó.

Escribe frases motivadoras

Nicolas pintó dibujos acompañados de las siguientes frases en los murales de su barrio: «Las drogas te ofrecen su mundo a cambio de destruir el tuyo», «Dios te puede llevar más alto que cualquier tipo de droga» y «No seas una marioneta de las drogas».

“Ahora me siento bien conmigo mismo, porque siento que estoy haciendo obras buenas y voy a tener más adelante una buena recompensa por Dios”, declaró a Latina Noticias Trujillo.