David Calderón de los Ríos asumirá como vicegobernador de La Libertad

David Calderón asumirá como vicegobernador regional de La Libertad en reemplazo de Ever Cadenillas, quien pidió licencia por 120 días para postular como candidato al Consejo Regional de Trujillo y va en la lista de César Acuña.

El actual consejero de Trujillo, David Calderón de los Ríos, agradeció el respaldo mayoritario del Consejo Regional de La Libertad y prometió que no se paralizarán las obras, ya que sostiene reuniones con Ever Cadenillas.

“La gran mayoría ha dado su respaldo a mi persona, lo cual me llena de mucha satisfacción el tener la confianza de todos los consejeros, siempre me he caracterizado por ser una persona democrática, que busca la conciliación”, declaró a Latina Noticias Trujillo.

Continuarán obras

“No se va a paralizar nada, he venido sosteniendo unas reuniones con él para ir teniendo en cuenta, me he reunido también con Reconstrucción con Cambios para ver los proyectos macros en relación a las quebradas de León y San Idelfonso, que tienen que continuar”, añadió.

Calderón asumirá el 6 de junio y terminará sus funciones el 2 de octubre, justo la fecha en que son las elecciones municipales y regionales a nivel nacional. La licencia que pidió Ever Cadenillas es sin goce de haber.