Cuidado con falso chamán: El autoproclamado ‘Maestro Shaitan’ estafó a mujer con 14 mil soles

La malicia de las personas no tiene límite. Aprovechándose de las creencias de las personas, un falso curandero autoproclamado como ‘Maestro Shaitan’ estafó a una mujer a la que prometió sanarla de todos sus males. Con la promesa de “curarla de la maldición que la aquejaba”, el sujeto logró quitarle 14 mil soles. En Arriba Mi Gente te contamos todos los detalles de esta increíble historia. ¡No dejes de leer la nota!

Según informaron efectivos policiales, la victima fue citada en un local de Barrios Altos donde el falso chamán realizaría su ritual sanador. Al llegar al recinto, se le solicitó más dinero de lo acordado a lo que ella accedió.

Sin embargo, días después, los cómplices del ‘Maestro Shaitan’ se comunicaron con la cliente para pedirle otra cantidad de dinero. Luego de transcurrir varios días, y al no sentir un cambio en su situación, la mujer decidió denunciarlos antes las autoridades.

¿Qué dijo la víctima del falso chamán?

Tras lo ocurrido, la mujer estafada rompió su silencio y contó detalles de lo que pasó durante su visita al local del falso chamán. “Yo acudí a su consultorio el día que me citó. Mandó a uno de sus trabajadores para que me espere en la estación Grau. Yo acudí con mi hija. Cuando llegamos al consultorio, él ya me estaba esperando con mi foto, velas y todo lo demás para el ritual”.

“El sujeto la hizo desvestirse delante de su trabajador y de su hija, luego le dio un brebaje que la dejó inconsciente. Me dio un remedio que me iba a curar, pero me desmayó. También me pidió mi ropa interior, con la intención de curar todos mis males. Yo no sé que hizo con mi prenda”, agregó.

Policía Nacional capturó a falso chamán

Ante la denuncia realizada por la victima de este caso, agentes de la Policía Nacional del Perú intervino el consultorio del curandero, donde se encontró esculturas satánicas, cráneos de yeso, brebajes, velas y drogas. En el operativo detuvieron a tres personas relacionas con el supuesto chamán, pero aún falta conocer el paradero del ‘Maestro Shaitan’.