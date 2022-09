Cristiano y su gesto con un joven fan (VIDEO)

El último jueves, Manchester United viajó hasta Moldavia para enfrentar al Sheriff Tiraspol por Europa League. Luego de conseguir el triunfo por 0-2 y revertir su camino en la competición, se dio a conocer una situación que sucedió durante la salida del equipo inglés al Estadio Zimbru.

Un niño burló la seguridad del equipo y se dirigió a abrazar al astro portugués. Pese a que la seguridad logró tomarlo antes de llegar al jugador, Cristiano Ronaldo pidió que el niño se acerque y le firmó la camiseta. Toda la situación fue filmada por un periodista portugués.

De los momentos que más recordará el joven fan, pues estas situaciones son las que marcan a los hinchas y dan a conocer la manera de ser de los jugadores. Bien por él.

No jogo contra o Sheriff Tiraspol, Cristiano Ronaldo ia saindo do hotel, viu um garotinho que tinha passado pela barreira e esperou pra dar um abraço. Isso muda a semana, o mês e a vida de uma criança. Conhecer seu ídolo é um sonho. Baita atitude do Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/8flivGGVE6

Cristiano Ronaldo hugs a little boy and takes him into the Manchester United team bus to meet the other players.



What a man. ❤pic.twitter.com/VHj55g8bXG