Crimen en San Miguel: caen dos presuntos sicarios que asesinaron a familia

Poco a poco van cayendo todos los involucrados que participaron en el feroz ataque a toda una familia en el distrito de San Miguel. La mañana de este jueves, la Policía Nacional detuvo a Fabricio Vera, de 26 años, alias ’Bicho’, y José Preciado, alias ‘Josecito’, de 18 años.

Ambos sujetos fueron capturados mientras intentaban fugar del país con rumbo a Bolivia. A ellos se les halló dentro de un bus interprovincial en la localidad de Ocoña, en la provincia de Camaná, Arequipa.

No obstante, irónicamente, tras ser arrestados, pidieron a los agentes del orden no grabarlos, pues aseguraron que de conocerse sus rostros atentarían contra sus vidas. “Por favor, no nos grabes, jefe, porque nos van a ‘bajar’. Nos van a ‘bajar’ a los dos”, fueron las peticiones de los dos sicarios.

¿QUIÉN ASESINÓ A LOS NIÑOS?

Dentro de las declaraciones que brindaron Fabricio Vera (26) y José Preciado (18) para conocer al detalle el asesinato de los seis miembros de una familia, incluido dos menores de edad, estos afirmaron que no fueron ellos quienes acabaron con la vida de los infantes.

“Ya pues, jefe, usted sabe cómo es la gente fuerte. En el video se ve cómo aseguramos al de adelante y el de plomo se queda atrás. No los remata, los niños estaban vivos. Él los ha matado”, señalaron ante la PNP.