COVID-19: Minedu no contempla el cierre de colegios tras llegada de la cuarta ola

El ministro de Educación, Rosendo Serna, aseguró que el Gobierno no tiene contemplado el cierre de las escuelas y que la presencialidad en las aulas es un hecho. Esto, luego que el Minsa anunciara el inicio de la cuarta ola de la COVID-19 en el Perú.

“Lo cierto es que no está todavía en nuestro pensamiento cerrar escuelas, es decir, que la presencialidad es un hecho. En estas circunstancias no está demostrado que el contagio de coronavirus a ese nivel se dé”, aseveró Serna en el programa Rimanchik de TV Perú.

Adicionalmente, el titular del Minedu indicó que para hacer frente al incremento de contagio reportados en las últimas semanas, se ha exigido el uso de mascarillas y completar el esquema de vacunación tanto de escolares como de docentes.

Mencionó que en la actualidad más de 60 % de la población escolar de 5 a 18 años en el país ya ha sido inmunizada. No obstante, explicó que se viene orientado a la comunidad educativa para que siga el protocolo de cerrar el aula donde se detecte un caso sospechoso de contagio del virus, pero no el colegio porque no es necesario.

“Observo que algunos directores que se desesperan y cierran todo el colegio y perjudican, porque está demostrado que en semivirtualidad o semipresencial el rol del maestro es imprescindible, porque el maestro es el que orienta, el que sabe diferenciar los tipos de aprendizaje”, apuntó Serna.