Construcción-ilegal-de-embarcaciones-pesqueras-pone-en-riesgo-los-recursos-marinos

En una reciente investigación de Universidad British de Columbia, se informó que la construcción ilegal de embarcaciones pesqueras fomenta considerablemente la pesca informal, lo cual ha provocado la sobreexplotación de especies marinas. Esto mantiene a muchos pescadores en la pobreza.

Para poder contrarrestar esta medida, en el 2015 se aprobó la ley que prohibía la construcción de embarcaciones artesanales, sin embargo, no se definían sanciones penales para quienes las construyen, generando el aumento de la fabricación clandestina de estas embarcaciones.

Ante la sobre explotación del litoral peruano, el secretario general del Sindicato de Pescadores de Chimbote y Anexos señaló lo siguiente: “Por supuesto hay una sobreexplotación desde hace muchos años. La industria no respeta las tallas mínimas, hay capturas de pesca juvenil en todas las temporadas”.

Medidas del estado peruano contra la construcción ilegal de embarcaciones pesqueras

El Gobierno del Perú empezó una gestión para formalizar la pesca en diferentes puertos del país. El próximo 31 de julio vence el proceso de formalización de casi mil embarcaciones pesqueras de las cooperativas San José, La Tortuga y La Islilla, y hasta la fecha los usuarios no solo no llegan a obtener sus permisos de pesca, sino que PRODUCE (Ministerio de la Producción) no encuentra la fórmula legal para que los obtengan.

Actualmente, las autoridades todavía siguen debatiendo cuál es la mejor alternativa ante el crecimiento de la informalidad en el mar peruano. El futuro de los recursos marinos está en sus manos.