Congreso: mandan al archivo denuncia constitucional contra Manuel Merino

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso decidió mandar al archivo la denuncia interpuesta por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en contra del expresidente Manuel Merino y dos exministros por las muertes ocurridas durante las manifestaciones de noviembre de 2020.

Esta decisión fue respaldada gracias a los votos Rosío Torres (voto dirimente de la presidenta de la subcomisión), Alejandro Cavero, Martha Moyano, Ernesto Bustamante, Hernando Guerra-García, Wilson Soto y Alejandro Muñante.

El legislador Alejandro Cavero fue el encargado de exponer el informe final que recomendó el archivamiento de la denuncia constitucional. Dentro de los argumentos, precisó que “es improbable que los perdigones que se disipan en el aire le hayan caído a los manifestantes” debido a la distancia en la que se encontraba la Policía Nacional y las víctimas.

“Estos los imputados nos tenían poder de decisión sobre las acciones de la PNP, no estando probada tampoco la acción de la PNP, no hicieron ni dejaron de hacer acción alguna que llevara a estos lamentables fallecimientos, no tuvieron esa opción y, por ello, no puede atribuirse la comisión por omisión de los delitos de homicidio o lesiones”, expresó.

Por su parte, mediante un comunicado, la Defensoría del Pueblo rechazó la aprobación del archivamiento de la denuncia y adelantó que evaluará vías jurídicas para corregir la afectación a los derechos de las víctimas y de los fallecidos Inti Sotelo y Bryan Pintado.