Congreso: Hernando Guerra García participa en sesión plenaria desde la playa

Mientras se desarrollaba la sesión del último lunes en la Comisión de Producción del Congreso, la cual era encabezada por Bernardo Jaime Quito Sarmiento, una desatención de Hernando Guerra García generó que se active la cámara de su móvil y se le apreciara disfrutando de un día de playa en paralelo en con sus labores parlamentarias.

El insólito hecho escaló rápidamente en las redes sociales y provocó todo tipo de reacciones por parte de los usuarios que criticaban el accionar del congresista. Posteriormente, se conoció que Guerra García, quien portaba lentes de sol y traje de baño, se encontraba en el norte del país.

Al respecto, el legislador intentó justificar lo ocurrido alegando que se encontraba de viaje con su familia. Señaló que programó esta salida pensando en que los grupos de trabajo no iban a sesionar, por ello reveló que no solicitó la licencia correspondiente.

“Tenía separado desde hace buen tiempo el viaje, con mi familia, y separado para descansar como uno lo puede hacer y pidiendo licencia para ello. Lo que ha sucedido es que, según los cálculos que había hecho, ya no iban a haber comisiones ni pleno, programé esto. Lamentablemente, he tenido que trabajar estos días”, argumentó en diálogo con RPP.

“He debido de trabajar en estos días, días que quería tener separado. (…) Nunca me fui de vacaciones, he buscado salir. Cuando me ponen estos temas, tendré que pedir licencia y tendré que trabajar”, añadió Guerra García, además de sostener que hizo trabajo remoto desde las 8 de la mañana, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, hasta las 12:40 de la tarde.