Congreso: aprueban archivamiento de denuncia constitucional contra Dina Boluarte

Este lunes 5 de diciembre, y por voto de mayoría, la Subcomisión de Acusaciones Constitucional del Congreso determinó en su informe final el archivamiento de la denuncia constitucional contra la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte.

Las conclusiones de la misma señala que no se halló evidencias contra Boluarte Zegarra y que haya infringido el artículo 38 de nuestra Constitución. El informe fue elaborado por el congresista Edgar Reymundo, de Cambio Democrático, en su calidad de delegado de denuncias constitucionales.

Del mismo modo, respecto al caso de su representación del Club Departamental Apurímac ante la Municipalidad de Lima, este grupo de trabajo tampoco encontró alguna infracción al artículo 126 de la Carta Magna por tratarse de procesos de regulación derivados de un expediente que data de 2019 y que no colisionan con la función pública.

Además, respecto a su renuncia al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), no se concluyó que este haya sido irregular, por cuanto no ejerció una doble función en paralelo a la de ministra de Estado.

Finalmente, el documento no encontró indicio de que Dina Boluarte haya querido alterar su declaración jurada tras no consignar la actividad de su cuñado Alfredo Pezo Paredes, quien suscribió un contrato con el Estado al no tener impedimento.

Cabe recordar que Dina Boluarte fue denunciada por presuntamente haber infringido los artículos 38 y 126 de la Constitución Política. Esto, por presuntamente haber incurrido en los delitos de abuso de autoridad, omisión de actos funcionales y negociación incompatible (artículos 376, 377 y 399 del Código Penal, respectivamente).