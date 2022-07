Congresista pide que no se amplíe legislatura para que no se queden sin vacaciones

El parlamentario Edwin Martínez generó el asombro de propios y extraños luego que en la última sesión plenaria del día jueves, expresara sus motivos para no ampliar la actual legislatura. El acciopopulista consideró “injusta” dicha decisión porque afectaría las vacaciones de la representación nacional.

“Por la familia, por la familia ojo, considero que no debemos ampliar esta legislatura, porque también somos padres, somos hijos, somos hermanos. Ya nos quedamos sin vacaciones en diciembre y no considero justo que se vuelva a ampliar la legislatura, no sé bajo qué intereses”, expresó Martínez Talavera.

“La eficiencia, la productividad, no se estaría demostrando, si se sigue ampliando la legislatura, entonces no estamos siendo eficientes en el periodo en el que debemos serlo, por la eficiencia no se debe ampliar la legislatura”, agregó.

Cabe mencionar que el Congreso de la República oficializó la ampliación de la Segunda Legislatura Ordinaria del Período Anual de Sesiones 2021-2022 hasta el próximo 8 de julio. El decreto fue refrendado por la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva.