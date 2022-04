Congresista de Fuerza Popular se pronuncia ante críticas por video en TikTok

Tania Ramírez García, parlamentaria de Fuerza Popular, se pronunció este lunes a través de Twitter ante la polémica que ha generado el video realizado para su cuenta de TikTok, aparentemente, en horas de trabajo y en el recinto del Congreso de la República.

En la grabación de quince segundos de duración, se aprecia a Ramírez bailando en la sala José Carlos Mariátegui del Parlamento, en donde también se puede observar a unas mujeres sentadas en la parte posterior.

Ramírez García, quien fue elegida por la región Cajamarca, señaló que ser congresista no la limita y culpó a la prensa de escandalizarse por un video inofensivo. Asimismo, remarcó que ve la política con optimismo y alegría a pesar del momento de incertidumbre que está viviendo el país.

“A los jóvenes les digo: ‘Aprendamos a ser contestarios, no dejemos que un sector de la prensa, que responde a intereses privados, nos digan lo que debemos o podemos hacer. Yo me rebelo y protesto a esa prensa que por años le dicta la agenda a los políticos. No me la dictará a mí’”, expresó en su mensaje.