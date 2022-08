Congresista acusado de violación se pone a disposición de la Fiscalía

Tras varios días en la clandestinidad, el congresista Freddy Díaz se presentó esta mañana en la sede de la Fiscalía para declarar respecto a la denuncia que una trabajadora del Parlamento Nacional entabló sobre él por abuso sexual.

Previamente, en diálogo con un medio de comunicación, el parlamentario reiteró su inocencia señalando que, si hubiera responsabilidad en los hechos que se le imputa, se conocerá en la investigación.

Asimismo, tras su salida del Ministerio Público, donde acudió en compañía de su abogada Kathy Cachay, Díaz Monago manifestó a la prensa que no se presentó antes a las autoridades porque no fue notificado.

“No he sido notificado el día sábado por la tarde. No tenía conocimiento de la denuncia. No me he corrido y por eso estoy acá. Estamos ahora en proceso de una diligencia y vamos a continuar con eso”, afirmó el legislador.