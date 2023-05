¿Cómo quedan las relaciones económicas y comerciales entre Perú y México? 

Andrés Manuel López Obrador no cesa sus críticas contra la presidenta Dina Boluarte. “Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos”, advirtió el gobernante azteca.

Y es que ahora, el presidente de México no solo afecta a diario las relaciones diplomáticas y políticas con el Perú, sino que en su última declaración habló, incluso, de las relaciones económicas y comerciales. Pero, ¿cómo le podría afectar a nuestro país que se concrete este anuncio?

De acuerdo con lo estimado por Edgar Vásquez Vera, vocero de ADEX, este anuncio podría perjudicar más a México que al Perú. Resulta que nuestro país, en el 2022, le exportó a México 850 millones de dólares y le compró más de 2 000 millones de dólares. Por tanto, hay más de 1 150 millones de dólares de balanza comercial favorable a los aztecas.

“México, pues, es un destino importante para nuestros productos mineros, sin duda, pero también uvas clamar, de caucho”, apuntó Luciano Paredes, vocero de Comex. Además, explicó que México es el tercer mercado más importante a nivel de Latinoamérica para el Perú.

Asimismo, hizo una importante acotación. “Lo que importa es tener en cuenta de que estas relaciones económicas y comerciales son ejecutadas por privados. No van a terminar causando una disrupción”.

¿QUÉ PASA CON LAS INVERSIONES MEXICANAS EN EL PERÚ?

“Perú es el segundo principal destino de las inversiones extranjeras de las inversiones mexicanas en el exterior, con más de $ 14 000 millones invertidas en nuestro país en distintas actividades económicas”, señaló Edgar vásquez Vera, de ADEX.

Por ello, está pendiente saber si el mandatario de México cumplirá su advertencia de manera formal. Pues tendría que someter la consulta a su Parlamento e informar también a su sector empresarial, la cual difícilmente ellos accederían. Teniendo en cuenta que se trataría de una pérdida importante de inversiones para sus intereses.