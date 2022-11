Comisaría no tiene ni un triciclo, solo cementerio de patrulleros chatarra

Piura es un festín para los delincuentes. Para muestra, un botón: la comisaría Los Algarrobos no tiene ningún auto patrullero. Ni uno solo, apenas una moto que tiene que ser compartida por 30 policías.

Esa es la realidad en una región donde, según sus ciudadanos, hay casos de robo y sicariato a diario. En la comisaría señalada, ante la falta de patrulleros, además de sortearse la única moto, los policías tienen que emplear sus vehículos personales.

Donde deberían ir los patrulleros estacionados, frente a la comisaría, hay un cementerio de chatarra. Autos viejos, llenos de polvo y hojas secas, inservibles y sucios, aparecen ahí. A su manera revelan la situación de la Policía Nacional del Perú en la región Piura.

PIURA PIDE DECLARACIÓN DE EMERGENCIA

Vecinos y nuestro corresponsal en Piura indican que el comisario y sus policías hacen lo que pueden. Incluso han logrado importantes capturas en la medida de sus posibilidades. Sin embargo, sus posibilidades se reducen a, repetimos, una motocicleta para 30 policías.

“Llamamos a la Policía y nos dicen que no hay movilidad”, dice un vecino. “Y es cierto, no es culpa del comisario, no tienen unidades móviles”, agrega a LATINA NOTICIAS.

PIURA PIDE AL MINISTERIO DEL INTERIOR

Las zonas más afectadas por esta carencia policial son las urbanizaciones Santa María del Pinar, Ignacion Merino, Los Almendros y Los Algarrobos.

En la zona piden que se declare en emergencia la provincia de Piura y Sullana por la cantidad de robos, extorsiones y sicariatos que se dan en la zona.

En tanto, hacen un llamado al Ministerio del Interior a que vean la realidad de los policías y de la inseguridad ciudadana la región Piura.