Comas: delincuentes roban equipos valorizados en S/ 150 000 de cinco negocios

Cinco delincuentes robaron celulares, parlantes, tablets y otros equipos de cinco negocios en la galería Dayron de la urbanización El Progreso en Comas. Todos estos equipos estaban valorizados en alrededor de S/ 150 000.

“Este robo costó una pérdida de S/ 150 000 de inversión en productos importados, son parlantes grandes, yo los vendo a 800 o 750, tienes estos parlantes, tienes relojes así, digitales”, explicó la comerciante María Martinez.

La dueña del negocio, emocional y económicamente golpeada, dijo a Latina Noticias que arrendaba estos stands a 5 inquilinos y, además, se llevaron su propia mercadería.

“Yo tengo mercadería de hace más de dos años, recién he venido y he empezado a almacenar, almaceno mis cosas para poder trabajar y no estar yendo cada rato al centro, cada compra que hago mayormente semanal o quincenal de 15 mil, 18 mil o 12 mil, eso es toda la semana”, declaró.

Mujer es captada cargando cajas

En las cámaras se ve cómo dos delincuentes ingresan y rebuscan en cada stand, mientras tres de sus cómplices están afuera esperando al camión donde van a trasladar todo lo robado. En el interior, una mujer de cabello teñido separaba las cajas y las cargaba hasta la puerta del local.

Durante años María trabajó en Chile como trabajadora del hogar para ahorrar y retornar al Perú a poner su propio negocio en la avenida Túpac Amaru en Comas. Con mucho esfuerzo se hizo dueña del segundo piso, vivía de sus rentas, y de la venta de sus productos. Ahora exige justicia a las autoridades.