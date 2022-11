Clonan tarjeta a locutora radial y le roban más de S/ 5 mil de sus cuentas

El hampa sigue haciendo de las suyas. Esta vez cobró una nueva víctima y se trata de la locutora radial María Fernanda Ángulo, quien denunció que unos delincuentes cibernéticos suplantaron su identidad para clonar su tarjeta y posteriormente realizar distintas compras virtuales.

La agraviada señaló que el monto de lo sustraído de sus cuentas supera los S/ 5 mil. Asimismo, indicó que pudo percatarse de lo ocurrido el día de ayer jueves 24 de noviembre debido a los inusuales movimientos en sus cuentas.

“Lo que me sorprendió porque lo de la tarjeta clonada tengo que solucionarlo con el banco es que alguien ha estado suplantando mi identidad y abriéndose una cuenta Interbank, una cuenta simple de ahorros en soles y que estaba ligada a un POS Izipay vinculado a mi nombre que es una tienda virtual”, relató la joven profesional.

“Eso me preocupa porque cómo se les hace tan fácil abrir una cuenta y tienda sin datos completos si tengo mi DNI vencido aquí y también el renovado. No entiendo. Mi tarjeta nunca la he perdido”, apuntó ante las cámaras de Latina Noticias.

Finalmente, María Fernanda expresó su malestar dado que la agencia bancaria Interbank le comunicó que para poder hacer el reporte y el reclamo de los montos consumidos tiene que esperar que sean procesados, lo cual toma alrededor de 72 horas.