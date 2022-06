Ciudadano denuncia que delincuentes realizaron apuestas deportivas desde su celular

Un verdadero vía crucis es lo que vive Hans Surco luego de que sufriera el robo de su equipo móvil mientras viajaba en un bus Metropolitano en el distrito de Chorrillos. Los hampones no solo vaciaron sus cuentas, sino que también utilizaron sus ahorros para realizar apuestas deportivas online.

“Es plata que yo necesito. La verdad a mí me duele mucho porque esa plata era una inversión, ni siquiera era mía, porque todo era a crédito. Lo que tenía juntado era para hacerle el cuarto a mi hija. (…) Reviso mi cuenta y todo cero. Tenía S/ 4.000 que me habían depositado del trabajo y después S/ 2.800 que tenía en mis cuentas. Y todas mis tarjetas de crédito me la vaciaron”, relató a Latina Noticias.

Asimismo, el ciudadano señaló que ha denunciado el hecho ante el banco BBVA; sin embargo, mencionó que el monto por intereses del crédito efectuado por los delincuentes continúa aumentando.

“Hacer disposición de efectivo tiene un interés y una comisión, es un interés que gana por día. Quiero congelar mi cuenta, pero no me deja el banco, no se puede”, explicó Hans Surco, quien además comentó que la entidad bancaria se encuentra verificando el caso.