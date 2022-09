Citas destacadas de la reina Isabel de Inglaterra tras su deceso

LONDRES, 8 sep (Reuters) – La reina Isabel II de Inglaterra, quien falleció el jueves a los 96 años, nunca concedió una entrevista durante sus 70 años de reinado, pero sus habituales discursos públicos permitieron conocer algunos de sus pensamientos privados.

A continuación, una selección de extractos de discursos, alocuciones y contribuciones a documentales pronunciados por la reina:

* “Es inevitable que a muchos de ustedes les parezca una figura bastante remota, una sucesora de los reyes y reinas de la historia.

* “No puedo llevarlos a la batalla. No les doy leyes ni administro justicia. Sin embargo, puedo hacer algo más. Puedo darles mi corazón y mi devoción a estas viejas islas y a todos los pueblos de nuestra hermandad de naciones”.

– Primera emisión navideña televisada en 1957.

* “Cuando llegue la paz, recuerden que será para nosotros, los niños de hoy, para hacer del mundo de mañana un lugar mejor y más feliz. Mi hermana está a mi lado y ambas vamos a darles las buenas noches. Vamos, Margaret. Buenas noches, niños. Buenas noches y buena suerte a todos”.

– Transmisión en tiempos de guerra con su hermana menor, la princesa Margarita, 13 de octubre de 1940.

* “Aplaudimos al rey y a la reina en el balcón y luego caminamos kilómetros por las calles. Recuerdo filas de desconocidos que se abrazaban y caminaban por Whitehall, todos arrastrados por una marea de felicidad y alivio.

* “Creo que fue una de las noches más memorables de mi vida”.

– Declaraciones a la BBC en 1985 sobre su participación en las celebraciones callejeras del Día de la Victoria en Londres en mayo de 1945.

* “Declaro ante todos ustedes que toda mi vida, sea larga o corta, estará dedicada a su servicio y al servicio de nuestra gran familia imperial a la que todos pertenecemos”.

– Discurso en su 21º cumpleaños, 21 de abril de 1947, transmitido por radio desde Ciudad del Cabo.

* “Las ceremonias que han visto hoy son antiguas, y algunos de sus orígenes están velados en las brumas del pasado. Sin embargo, su espíritu y su significado brillan a través de los tiempos, tal vez ahora más que nunca”.

* “Me he comprometido sinceramente a su servicio, como muchos de ustedes se han comprometido al mío. A lo largo de toda mi vida y con todo mi corazón me esforzaré por ser digna de su confianza”.

– Discurso el día de su coronación, 2 de junio de 1953.

* “Como todas las mejores familias, tenemos nuestra cuota de excentricidades, de jóvenes impetuosos y caprichosos y de desavenencias”.

– Discurso a los jefes de Estado a bordo del yate real Britannia, octubre de 1989.

* “1992 no es un año que recordaré con placer absoluto. En palabras de uno de mis corresponsales más comprensivos, ha resultado ser un ‘annus horribilis'”.

– Discurso en la City de Londres, en noviembre de 1992, tras el incendio del castillo de Windsor y el fracaso de los matrimonios de tres de sus hijos.

* “Lo que les digo ahora, como su reina y como abuela, lo digo de corazón (…) Nadie que haya conocido a Diana la olvidará jamás. Millones de personas que nunca la conocieron, sin embargo, que sintieron que la conocían, la recordarán”.

* “Por mi parte, creo que hay lecciones que extraer de su vida y de la extraordinaria y conmovedora reacción a su muerte. Comparto su determinación de conservar su memoria”.

– Discurso televisado tras la muerte de la princesa Diana en un accidente de coche en París, septiembre de 1997.

* “Es alguien que no acepta fácilmente los cumplidos, pero ha sido, sencillamente, mi fuerza todos estos años, y yo, y toda su familia, y éste y muchos otros países, tenemos una deuda mayor de la que él jamás reclamaría, o de la que jamás conoceremos”.

– Homenaje a su marido, el príncipe Felipe, en un discurso con motivo de sus bodas de oro en Londres, el 20 de noviembre de 1997.

* “Porque sé que, a pesar de la enorme diferencia constitucional entre una monarquía hereditaria y un Gobierno elegido, en realidad el abismo no es tan grande (…) Y cada uno, a su manera, sólo existe con el apoyo y el consentimiento del pueblo”.

* “Ese consentimiento, o la falta de él, se expresa para usted, primer ministro, a través de las urnas. Es un sistema duro, incluso brutal, pero al menos el mensaje es claro para todos. Para nosotros, una familia real, sin embargo, el mensaje es a menudo más difícil de leer, oscurecido como puede ser por la deferencia, la retórica o las corrientes conflictivas de la opinión pública”.

* “Sin embargo, debemos leerlo”.

– Discurso pronunciado el 20 de noviembre de 1997 en la Banqueting House de Londres.

* “Reflexionar sobre estos acontecimientos me hace agradecer las bendiciones del hogar y la familia, y en particular los 70 años de matrimonio. No sé si alguien había inventado el término ‘platino’ para un 70º aniversario de boda cuando yo nací. No se esperaba que estuvieran tanto tiempo”.

“Incluso el príncipe Felipe ha decidido que es hora de bajar un poco el ritmo -habiendo, como él dice modestamente-, hecho su parte”.

– Transmisión de la Navidad en 2017.

* “Aunque ya nos hemos enfrentado a retos antes, este es diferente. Esta vez nos unimos a todas las naciones del mundo en un esfuerzo común, utilizando los grandes avances de la ciencia y nuestra compasión instintiva para curar. Tendremos éxito, y ese éxito pertenecerá a cada uno de nosotros”.

* “Debemos consolarnos con que, aunque todavía tengamos que soportar más, volverán días mejores: volveremos a estar con nuestros amigos; volveremos a estar con nuestras familias; volveremos a encontrarnos”.

– Discurso televisado el 5 de abril de 2020, tras el estallido de la pandemia de COVID-19.

* “Aunque es una época de gran felicidad y alegría para muchos, la Navidad puede ser dura para quienes han perdido a sus seres queridos. Este año, especialmente, entiendo el motivo”.

“Sin embargo, en mi caso, en los meses transcurridos desde la muerte de mi querido Felipe, me ha reconfortado mucho el calor y el afecto de los numerosos homenajes a su vida y su obra, procedentes de todo el país, la Commonwealth y el mundo”.

* “Su sentido del servicio, su curiosidad intelectual y su capacidad para sacar provecho de cualquier situación eran irreprimibles. Ese brillo travieso e inquisitivo era tan brillante al final como cuando lo vi por primera vez”.

– Emisión de Navidad 2021.

* “Al conmemorar este aniversario, me complace renovar ante ustedes la promesa que hice en 1947 de que mi vida estará siempre dedicada a su servicio”.

* “Y así, en un momento en que espero seguir sirviendo de todo corazón, espero que este Jubileo reúna a las familias y a los amigos, a los vecinos y a las comunidades -después de algunos momentos difíciles para muchos de nosotros- para disfrutar de las celebraciones y reflexionar sobre los avances positivos en nuestra vida cotidiana que tan felizmente han coincidido con mi reinado”.

– Mensaje del 6 de febrero de 2022, con motivo del 70 aniversario de su llegada al trono.

