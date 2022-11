Chosica: mujer termina en hospital tras golpiza de pareja

Una mujer pide justicia desde la camilla de un hospital luego de ser agredida por su pareja en Chosica. La propia madre del agresor habría denunciado el hecho, ya que la víctima no puede caminar.

“Tengo golpes en la cabeza, hematomas, me han cosido la frente, tengo golpes en la costilla, piernas, no puedo levantarme no puedo caminar”, expresó la víctima del agresor.

Los familiares aseguran que ella no sería la única agredida, ya que incluso él habría atacado a su madre y hermana, en el tercer piso de su vivienda en la zona Trinchera de Moyopampa en Chosica. “Tiene una agresión por parte del hijo, dicen que también la empujó a ella y a su hermana cuando subieron al tercer piso por los gritos”. Indicó un familiar.

El comandante Edgar Capcha indicó que se encuentran haciendo las investigaciones para ubicar a Soriano Ávila y ponerlo a disposición de la autoridad competente. También comentó que se está esperando los resultados del médico legista para saber la gravedad de la lesión.