Chorrillos: hombre fue hallado muerto dentro de maleta

Un hombre fue encontrado sin vida dentro de una maleta en una zona donde no hay viviendas, en el distrito de Chorrillos. Delincuentes usarían ese lugar para cometer actos criminales.

La comisaría de Chorrillos fue alertada con una llamada. En la calle Horticultores, a media cuadra de la avenida Prolongación, Huaylas, fue hallada una maleta cubierta con una frazada.

Dentro de ella, se encontró el cuerpo de un hombre de 65 años con claros signos de violencia, entre ellos, lesiones en el pecho, aparentemente dos disparos. El cadáver no contaba con algún documento.

La zona donde se realizó el hallazgo fue es un lugar donde no hay ni una casa, tampoco cámaras de seguridad. Según el fiscal a cargo del caso, no hay testigos del sensible hecho, pero se cree que fue arrojado a las seis de la mañana.

Este caso no sería el único, ya que en el 2020, en la misma calle, fue encontrado el cuerpo de Joselyn Daniela Vásquez Hernández, una joven de 22 años de nacionalidad venezolana.