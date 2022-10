Chorrillos: extorsionadores que exigían pago de S/1500 queman mototaxi

Un grupo de extorsionadores no dudó en bajar a un conductor de su mototaxi para incendiarla luego de que este se haya negado a pagar un pago de S/1500. El hecho ocurrió el pasado viernes 14 de octubre en la Av. Miramar en el AA. HH. Nueva Esperanza de Villa, en el distrito de Chorrillos.

La víctima denunció ante las cámaras de Latina Noticias que desde hace un par de semanas recibe amenazas por parte de unos extranjeros, quienes le exigen pagar un cupo semanalmente para dejarlos trabajar y no atentar contra sus unidades.

No obstante, este ciudadano reveló que otros cinco miembros que conforman la empresa de transportes Túpac Amaru de Villa, también han sido amenazados bajo la misma modalidad, solicitándole S/1500.

“Si no me cooperas, si no buscas la manera de comunicarte conmigo, con nosotros, te vamos a seguir quemando todas tus motos. Esta zona es de nosotros, esta zona es mía, coopera. Así como te estamos ubicando a ti, vamos a ubicar a todos”, se oye amenazar a uno de los extorsionadores en un audio.

“Para nadie es un secreto que van a hablar con la Policía. A mí no me interesa la Policía, no me interesa el Gobierno, no me interesa nada. Así como te estamos ubicando a ti, vamos a ubicar a todos”, añadió el hampón.