César Acuña rechaza denuncia de supuesta entrega de dádivas a pobladores de Alto Trujillo

El candidato al Gobierno Regional de La Libertad, César Acuña, rechazó la denuncia que presentó en su contra el abogado Thomas Alva Villa sobre una supuesta entrega de dádivas a los pobladores de Alto Trujillo durante el último mitin que realizó el 9 de septiembre.

“Quién le habrá entregado a mi nombre, que yo sepa yo no estoy entregando nada, me estoy cuidando al centímetro, o sea eso sí lo digo públicamente, si yo estoy entregando […] ahora que entregue una agenda, eso cuesta 0.80 centavos y para que sea dádiva tiene que ser más de S/ 15 ”, declaró desde su local partidario en Trujillo.

Asimismo, el líder de APP se mostró confiado en que esa denuncia “no va a pasar” y retó al letrado a que le demuestre si entregó un polo o algún artículo relacionado. Por otro lado, minimizó la marcha convocada por los dirigentes de Alto Trujillo en su contra.

“Van a reunirse los candidatos que postulan a la alcaldía de Alto Trujillo para hacer una manifestación, pero no era que se haga en Alto Trujillo, dijeron la plaza de armas, pero como no tienen capacidad de movilización se queda en Alto Trujillo. Se dieron cuenta que no movilizan nada y solamente son ellos los que están utilizando el tema de la ley de creación del distrito de Alto Trujillo para ganarse alguito”, criticó.

De acuerdo a la denuncia del exjefe del área de fiscalización del Jurado Electoral Especial de Trujillo, algunos habitantes de Alto Trujillo recibieron víveres y; otros, tasas.

Audios de César Acuña

Epicentro TV difundió la grabación de un diálogo durante una reunión de APP, en donde estuvieron presentes, César Acuña y Lady Camones. En el material, se oye al líder del partido exhortar a la entonces presidenta del Parlamento acelerar un proyecto de ley que lo beneficiaría en su postulación al gobierno regional de La Libertad.

“Me favorece a mí (…) y aparte de eso tengo un proyecto que tienen que sacarlo estos días, el Alto Trujillo, que es estratégico (…). El proyecto de Alto Trujillo es un sueño de hace 30 años. Saben que tiene 120 000 electores, es más que El Porvenir y el Ejecutivo ya envió el proyecto de ley. Nos ha dado la pelota”, afirma el excandidato presidencial.