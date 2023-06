Caso “Borrachat”: Extrabajadora de la congresista Rosio Torres confirmó que los depósitos fueron ilícitos | VIDEO

Punto Final logró contactarse con Nathaly Rubio, extrabajadora de Rosio Torres, donde confirmaría los depósitos que se le realizaban a Juan Daniel Pérez Guerra, sobrino de la congresista.

La ahora denunciante precisó que registra dos depósitos a Pérez Guerra: uno por 10 mil soles y otro por 700 soles. Además, precisó que aquel monto fue proveniente de su salario, a pedido de la propia congresista.

Cabe precisar que la unidad de investigación de Punto Final reveló el pasado mes de abril los nombres de otros seis trabajadores, y los montos que transferían a la cuenta de Juan Daniel Pérez Guerra, personaje que entraba y salía del despacho de la parlamentaria.

En ese sentido, Rosio Torres presentó ante la Comisión de Ética su defensa y aclaró que el dinero transferido era parte de aportes para la creación de un partido político o devolución de préstamos.

Sobre el documentos firmados por los extrabajadores, Nathaly Rubio manifestó: “Yo no elaboré este documento. Me mencionaron en el despacho que el documento ya estaba elaborado, mencionando los montos que salieron en el reportaje. Es mi firma, es mi huella, pero ya tenían redactado el documento”.

“Ella nos pidió por favor que la apoyemos firmando porque es lo que sale en mi estado del banco, que yo transferí montos. Le dije está bien, yo firmo, pero él no me prestó como dice acá. No es así”, señaló.

SOBRINO DE LA CONGRESISTA ROSIO TORRES PIDE DISCULPAS

Ante ello, Juan Daniel Pérez Guerra bajo juramento pidió disculpas a la congresista por supuestamente haber “abusado de su confianza”.

“Quiero pedir disculpas públicas a la señora congresista Rosio Torres Salinas por haber abusado de esa confianza y haberme excedido con los trabajadores. Lo he hecho por cuenta propia y bajo mi responsabilidad”, afirmó vía zoom ante la Comisión de Ética.