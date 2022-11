Caso Blanca Arellano: sospechoso habría intentado quitarse la vida hasta en dos oportunidades

Este lunes 21 de noviembre al mediodía podría decidirse si se hace efectivo el pedido fiscal de nueve meses de prisión preventiva contra Juan Pablo Villafuerte, principal sospechoso de la desaparición de la ciudadana mexicana. Para esta audiencia, se espera la presencia de los familiares de Blanca Arellano.

Sin embargo, una información que ha comenzado a escalar en las últimas horas es que Villafuerte Pinto habría intentado quitarse la vida hasta en dos oportunidades desde que permanece detenido en una sede judicial.

Precisamente, uno de los intentos de suicidio habría ocurrido el pasado sábado, donde además escribió una carta de despedida para sus familiares, alegando que no puede contra las acusaciones que pesan sobre él.

Por otro lado, el día 7 de noviembre, el estudiante de medicina utilizó en distintas ocasiones Google para conocer cómo resetear el celular de Blanca Arellano. Aquella fecha desactivó el GSP del equipo móvil.

QUÉ DIJO JUAN PABLO VILLAFUERTE SOBRE DESAPARICIÓN DE MEXICANA

Juan Pablo Villafuerte Pinto señaló que jamás mantuvo una relación sentimental con la ciudadana mexicana. Sostuvo desconocer las razones por las que ella viajó a Lima y que además las veces que ella se quedaba en su cuarto, en Huacho, era cuando él no se encontraba.

“Yo le prestaba mi cuarto en Huacho a la señora Blanca para que ella pueda albergarse allí porque no tenía apoyo familiar, la señora quería regresarse a México y no tenía dinero. La única persona que le daba dinero para su alimentación y para su hospedaje era yo”, se oye en un video de Punto Final.

“No he tenido ninguna pelea con ella. No sé por qué hay restos de sangre en mi cuarto. Jamás he salido con ella ni con ninguna persona de Huacho. No la vi desde hace 10 días porque estuve en Lima. No he mantenido una relación amorosa con ella, señor”, indicó.